Французы сняли комедию о своей Олимпиаде. За гротеском стоит тонкая сатира на проблемы МОК

«Дух Кубертена» высмеивает Баха и компанию.

Французские комедии — это особый вид искусства. Мало кто, как французы, умеют подать сатиру, особенно сатиру над самими собой. Поколение, выросшее на квадрологии «Такси», не могло пропустить такое важное событие, как домашняя Олимпиада — и про нее также сняли фильм. Пародия «Дух Кубертена» — триумф гротеска. В картине представлен худший сюжет Игр из возможных, а все известные проблемы олимпизма гиперболизированы. При этом ситуации, над которыми авторы фильма смеются, не берутся из воздуха, что заставляет задуматься...

Худший из возможных сценариев

27-летний Поль Боске неожиданно становится главной надеждой сборной Франции на домашней Олимпиаде. Он не баскетболист, волейболист или футболист. Он не бегает и не боксирует, даже не плавает и не фехтует. Боске — стрелок, чей вид спорта обычно остается в тени более популярных видов. Но не в этот раз. Спустя десять дней после торжественного открытия на берегах Сены у хозяев соревнований нет ни одной медали. Вышедший в финал в своей дисциплине Боске становится едва ли не последним шансом преодолеть проклятие. Хотя какое проклятие... Дело в том, что французских атлетов больше интересовали тусовки в олимпийской деревне, нежели соревнования. Выпивка, безответственные связи и нашествие постельных клопов — вот что действительно волнует спортсменов, а не результаты. Вы сейчас прочитали не новость ИА «Панорама» и даже не поток сознания ChatGPT. Это сюжет фильма «Дух Кубертена».

Новая комедия талантливого режиссера Жереми Сена — смелое высказывание об олимпийских реалиях в эпоху победившего «Тик-тока». В узнаваемой манере главные проблемы Олимпиады в Париже, пусть и показаны в гротеске, тем не менее из воздуха не берутся. Через череду едва ли возможных в реальности недоразумений и комичных ситуаций Сена высмеивает организацию Игр и современное общество потребления. В отличие от классических спортивных байопиков, эта картина — полный абсурд и нелепица. Здесь нет традиционной истории о героическом преодолении и хэппи-энда в конце. Фильм пытается выделиться нетрадиционным подходом к отражению спорта в кино и делает ставку на сатиру в духе ярких комедий нулевых. Шутки на грани фола и политический юмор заставляют удивиться тому, как картина попала в широкий прокат, ведь толерантности в ней нет ни капли.

Фото AFP

За абсурдом — попытка обратить внимание на проблемы олимпизма

Впрочем, французский кинематограф всегда жил обособленно от американского Голливуда и оставался островком свободы на фоне однотипности крупнейших студий. Авторы «L'Esprit Coubertin» не ставили перед собой цели достичь какой-либо достоверности. Фанаты спорта — не целевая аудитория картины. Жереми Сена пытается достучаться до широких масс, для которых Олимпиада — всего лишь инфошум, событие, упоминаний о котором не избежать, разве что поселиться в пещере (как поступил, собственно, один из героев фильма). Тем не менее за развлекательной составляющей есть важный посыл — Сена обличает изнанку олимпизма и призывает задуматься над тем, куда идет олимпийское движение и насколько готово французское общество встречать событие подобного масштаба. «Мы имеем право смеяться, если разбираемся в вопросе, — считает Сена. — Я большой фанат спорта, с детства слежу за Олимпиадой. И ей нужен острый взгляд, чтобы не потерять себя».

На больших экранах фильм представили в среду, еще раньше картина дебютировала на фестивалях. Что неожиданно для кино подобного жанра — отзывы кинокритиков в основном положительные. Эксперты отмечают историю, которую рассказывает режиссер. «Фильм очень глупый и наивный, но за этой глупостью стоит важная тема, которой нужно дать возможность раскрыться. Так что не обманывайте себя первыми впечатлениями», — пишет колумнист L'Humanite Пьер Лашо. Позитивно на фильм отреагировала даже спортивная газета L'Equipe. Посмотревшие работу Сена журналисты отмечают игру главных героев — Бенжамен Вуазен и Эммануэль Берко отлично справились с ролями и показали пусть и стереотипных, но запоминающихся персонажей. Вряд ли «Дух Кубертена» удостоится полноценного русского дубляжа, но как минимум версия с субтитрами наверняка появится в скором времени в интернете.