Кучеров 6-й раз за карьеру набрал 5 очков в одном матче в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 5 (1+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3). Для 30-летнего россиянина это 6-я встреча с 5 результативными действиями.

По этому показателю Кучеров сравнялся с Сидни Кросби, Брэдом Маршаном и Леоном Драйзайтлем. Они делят 4-е место среди действующих игроков лиги.

Лидером является форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 11 матчей с 5 очками. На второй строчке российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (8 матчей).