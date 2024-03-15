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15 марта, 07:32

Кучеров 6-й раз за карьеру набрал 5 очков в одном матче в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 5 (1+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3). Для 30-летнего россиянина это 6-я встреча с 5 результативными действиями.

По этому показателю Кучеров сравнялся с Сидни Кросби, Брэдом Маршаном и Леоном Драйзайтлем. Они делят 4-е место среди действующих игроков лиги.

Лидером является форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 11 матчей с 5 очками. На второй строчке российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (8 матчей).

Никита Кучеров. Кучеров набрал 5 очков в победном матче «Тампы» против «Рейнджерс»
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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