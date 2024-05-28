«Даллас» благодаря хет-трику Робертсона обыграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии

«Даллас» на выезде обыграл «Эдмонтон» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ — 5:3.

Хет-трик за гостей оформил Джейсон Робертсон. Еще по одной шайбе забросили Уайатт Джонстон и Миро Хейсканен.

За «Эдмонтон» отличились Зак Хайман, Коннор Макдэвид и Адам Хенрик.

«Даллас» вышел вперед в серии (2-1). Следующий матч состоится в четверг, 30 мая.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции

«Эдмонтон» — «Даллас» — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Голы: Хаймэн — 13 (Макдэвид, Бушар), 2:02 — 1:0. Макдэвид — 4, 7:37 — 2:0. Робертсон — 4 (Хинтц, Сегин), 25:35 — 2:1. Робертсон — 5 (Хинтц), 28:05 — 2:2. Джонстон — 8 (Стэнковен, Бенн), 29:08 — 2:3. Хенрик — 2 (Браун), 39:07 — 3:3. Робертсон — 6 (Сегин, Линделл), 51:54 — 3:4. Хейсканен — 6 (п.в., Бенн), 58:08 — 3:5.

Вратари: Скиннер (57:24 — 58:08, 58:34 — 59:57) — Эттингер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (10+7+13) — 22 (3+16+3).

Наши: — - Дадонов (10.18/1/-1).

28 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 1-2