Кучеров и Панарин попали в число форвардов, по мнению игроков НХЛ, которые могут выиграть матч

Профсоюз игроков НХЛ провел опрос среди хоккеистов лиги, в котором спросил, какой форвард может выиграть матч в одиночку.

Лидером голосования является капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (48,71 процента). Вторую строчку занял форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (11,58 процента). Третьим стал нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (6,59 процента). Четвертое место занял Никита Кучеров из «Тампы» (5,31 процента). На пятом идет форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (2,57 процента).

В голосовании приняли участие 639 хоккеистов.

В текущем сезоне НХЛ 30-летний Кучеров провел 77 матчей, в которых набрал 139 (43+96) очков. Россиянин занимает первое место в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Он опережает ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона на 2 очка. У 32-летнего Панарина 116 (46+70) очков в 79 играх.