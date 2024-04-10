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Сегодня, 17:17

Большинство игроков профсоюза НХЛ доверили бы место в воротах в решающей игре голкиперам из России

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Профсоюз игроков НХЛ провел опрос среди хоккеистов лиги, в котором спросил, кому бы они доверили место в воротах в решающем матче сезона.

Лидером голосования является голкипер «Тампы» Андрей Василевский (46,92 процента). В текущем сезоне 29-летний россиянин провел 50 матчей, в которых одержал 30 побед.

Вторую строчку занял вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (6,49 процента). У 28-летнего хоккеиста 34 победы в 53 играх.

Третьим стал голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин (6,17 процента). 28-летний игрок принял участие в 54 встречах этого сезона и одержал 24 победы.

В голосовании приняли участие 639 хоккеистов.

Источник: Сайт профсоюза игроков НХЛ
Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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