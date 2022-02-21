Кузьменко входит в сферу интересов «Ванкувера». Также игроком интересовались «Оттава» и «Чикаго»

«Ванкувер» входит в число претендентов на нападающего СКА Андрея Кузьменко, сообщает журналист Рик Даливал.

Игрок не был выбран ни одним клубом Национальной хоккейной лиги на драфте, так как что может подписать контракт на правах свободного агента.

Контракт 26-летнего Кузьменко и СКА рассчитан до 30 апреля.

В этом сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 53 (20+33) очка при показателе полезности «плюс 15».

Ранее сообщалось, что на игрока сборной России также претендует «Чикаго» и «Оттава».