Кузнецов ответил на критику его манеры исполнения буллитов от Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что гордиться тем, что Уэйн Гретцки знает его имя.

— Даже Уэйн Гретцки критиковал ваши медленные буллиты, говорил, что нужны изменения в правилах, чтобы их нельзя было исполнять. Сами понимаете, что бесит даже таких людей, как Великий?

— Да вряд ли бесит... Для меня честь, что Гретцки мою фамилию знает — парня с ЧТЗ, который ходил, бутылки и картонки собирал! Даже мечтать не мог, что через 25 лет такой человек будет обо мне говорить. Огромное счастье, что величайший хоккеист обсуждает мой хоккей. Для меня то, что он в принципе говорит обо мне, — не критика, а наоборот, похвала.

— Но удивляетесь ли, что ваш стиль исполнения буллитов обсуждается в таком ключе?

— Нет. Я знал, на что иду. И знал, что такой буллит мало кому понравится. Но из одиннадцати попыток всего две не забил. Наверное, буду продолжать так же делать и, к сожалению, нарываться на критику.

— Овечкин за это не критикует?

— Да ему пофиг, как исполняю, — для него главное команда и ее результат! Мне кажется, Саша сейчас на такой стадии карьеры, что ему главное после игры послушать музыку, которая включается в раздевалке только в случае побед, порадоваться. Тогда на его лице счастье, улыбка. Он уже не юн, поэтому наслаждается каждой игрой и победой. Поэтому для нас главное брать очки — хоть в овертаймах, хоть в буллитах.