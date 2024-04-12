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НХЛ

Сегодня, 06:54

Лавиолетт — о поражении от «Филадельфии»: «Мы не бежали на нужных скоростях»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:4).

«Я не думаю, что мы принимали хорошие решения. Мы не бежали на нужных скоростях, как это было нужно, особенно в обороне. Это определенно было проблемой», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Флайерз» прервали свою неудачную серию из восьми поражений.

«Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции — 110 очков. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 85 очков.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
Питер Лавиолетт
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