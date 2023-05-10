Главный тренер «Нью-Джерси» — об 1:6 от «Каролины»: «Разочарован нашей игрой в важном матче»

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф высказался после разгромного поражения в четвертом матче серии с «Каролиной» (1:6, 1-3).

«Сегодня я был разочарован нашей игрой в важнейшем матче серии. «Каролина» после прошлого поражения перевернула игру. Они лучше боролись за шайбы, выиграли больше единоборств. Играть в плей-офф — это тяжело. Мы не показали достаточно высокий уровень, чтобы сегодня вечером выиграть хоккейный матч», — цитирует Раффа официальный сайт НХЛ.

Следующий матч серии состоится на площадке «Каролины» 12 мая.