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НХЛ

Сегодня, 08:30

«Лос-Анджелес» — «Чикаго»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Чикаго» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Лос-Анджелесу» — 4:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Блэкхокс» отличились Лукас Райхел, Тайлер Джонсон, Джо Андерсон и Райан Донато. У «Кингз» шайбы забросили Виктор Арвидссон, оформивший дубль, Куинтон Байфилд, Тревор Мур и Адриан Кемпе, забивший победный гол на шестой секунде овертайма.

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НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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