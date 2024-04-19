Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли

Сегодня, 08:19
Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.
Победитель регулярного чемпионата «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтоном», а действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Далласом».
«Рейнджерс» — «Вашингтон»
«Каролина» — «Айлендерс»
«Флорида» — «Тампа»
«Бостон» — «Торонто»
«Колорадо» — «Виннипег»
«Ванкувер» — «Нэшвилл»
«Даллас» — «Вегас»
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».
Первый раунд плей-офф стартует в ночь с 20 на 21 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас».