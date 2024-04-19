Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

Победитель регулярного чемпионата «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтоном», а действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Далласом».

«Рейнджерс» — «Вашингтон»

«Каролина» — «Айлендерс»

«Флорида» — «Тампа»

«Бостон» — «Торонто»

«Колорадо» — «Виннипег»

«Ванкувер» — «Нэшвилл»

«Даллас» — «Вегас»

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».

Первый раунд плей-офф стартует в ночь с 20 на 21 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас».