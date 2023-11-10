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Сегодня, 06:00

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» — «Питтсбург» начнется в 06:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Лос-Анджелеса».
Фото USA Today Sports
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«Лос-Анджелес» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» в ночь с четверга на пятницу, 10 ноября. Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Arena» в Лос-Анджелесе. Начало — 06.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Лос-Анджелес» — «Питтсбург» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Лос-Анджелеса» — матч завершился со счетом 6:0.

Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 10 ноября можно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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