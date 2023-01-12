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Сегодня, 08:49

«Сан-Хосе» проиграл «Лос-Анджелесу». Барабанов набрал одно очко

Барабанов набрал одно очко в проигранном матче «Сан-Хосе» против «Лос-Анджелеса»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Кингз» одержали третью победу подряд.

В составе проигравшей команды одной результативной передачей отметился российский форвард Александр Барабанов. Это его 21-й ассист в этом сезоне.

«Лос-Анджелес» набрал 56 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке (34 очка).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Голы: Кемпе — 18 (Байфилд, Копитар), 5:59 — 1:0. Бонино — 5, 21:20 — 1:1. Байфилд — 1 (Андерсон), 26:58 — 2:1. Майер — 24 (бол., Кутюр, Карлссон), 50:11 — 2:2. Виларди — 17 (Дурзи, Рой), 52:40 — 3:2. Даути — 3 (Дано, Иафалло), 53:33 — 4:2. Гертл — 14 (Барабанов, Майер), 57:54 — 4:3.

Вратари: Копли — Раймер (58:15).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (22+8+7) — 29 (8+13+8).

Наши: — - Барабанов (20.08/4/-1).

12 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Александр Барабанов
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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