Марченко забил самые быстрые два гола в истории «Коламбуса»

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко установил новый рекорд клуба, оформив хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (9:4).

Как сообщает сайт лиги, Марченко забросил вторую и третью шайбы за 18 секунд, что стало самыми быстрыми двумя голами одного игрока в истории клуба. 23-летний россиянин превзошел предыдущий рекорд, установленный Кэмом Аткинсоном (31 секунда, 27 октября 2018 года).

Также Марченко оформил второй по скорости хет-трик (8 минут 7 секунд) в истории «Коламбуса». Рекорд принадлежит Джеффу Картеру — 3:18 (22 декабря 2011 года).