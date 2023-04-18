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НХЛ

Сегодня, 21:03

Мичков занял второе место в рейтинге игроков не из Северной Америки перед драфтом НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото photo.khl.ru
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Нападающий СКА Матвей Мичков занял вторую строчку в рейтинге полевых игроков не из Северной Америки в преддверии драфта НХЛ, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Мичкова обошел только нападающий шведского «Эребру» Лео Карссон. Кроме Матвея, в десятку лидеров среди россиян попали Даниил Бут («Локо-76») и Михаил Гуляев («Омские ястребы»).

В текущем сезоне Мичков выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний нападающий набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ
НХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
Матвей Мичков
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