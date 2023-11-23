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Сегодня, 13:15

Михеев о генменеджере «Торонто»: «Он приносил мне еду в больницу»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Кайл Дубас.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к самому молодому генеральному менеджеру в НХЛ Кайлу Дубасу.

— Как вы относитесь к Кайлу Дубасу — молодому генеральному менеджеру, который недавно перешел из «Торонто» в «Питтсбург»? Доводилось слышать полярные отзывы о его работе в «Торонто».

— У нас с ним хорошие отношения. Когда мне порезали руку во время матча за «Торонто», он остался со мной в Нью-Джерси на два или три дня, которые мне пришлось провести в больнице. Приносил мне в палату еду, приходил с нашим клубным физиотерапевтом, который тоже остался. И для меня это было облегчением, поскольку английский у меня в тот момент был очень далек от совершенства, и я не понимал многого из того, что говорили врачи. А потом мы вместе полетели в Торонто. Благодарен Кайлу за ту историю.

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Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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