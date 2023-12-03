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Сегодня, 20:30

«Миннесота» — «Чикаго»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча НХЛ «Миннесота» — «Чикаго» 3 декабря во Вконтакте начнется в 22.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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3 декабря «Миннесота» в городе Сент-Пол на домашнем льду арены «Эксел Энерджи-центр» примут «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Миннесота» — «Чикаго» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» на сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния НХЛ.

«Уайлд» с 18 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, а «Блэкхокс» с 14 очками располагается на последней, восьмой строчке.

За «Миннесоту» выступает олимпийский чемпион-2018 в составе сборной России Кирилл Капризов. В текущем сезоне 26-летний хоккеист провел 21 игру за команду НХЛ и набрал 20 (7+13) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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