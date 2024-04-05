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НХЛ

Сегодня, 05:47

«Миннесота» проиграла «Колорадо». Маккиннон набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» на своем льду проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. У «Эвеланш» 3 (1+2) очка набрал Нэйтан Маккиннон, который ведет борьбу с Никитой Кучеровым за первое место в списке лучших бомбардиров сезона.

«Колорадо» набрал 102 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 10-й строчке — 81 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Лехконен — 14 (Джонсон, Миттельштадт), 4:34 — 0:1. Леттьери — 5 (Шоу, Луккини), 8:05 — 1:1. Друэн — 16 (бол., Макар, Маккиннон), 12:28 — 1:2. Друэн — 17 (Маккиннон, Тэйвз), 20:43 — 1:3. Чисхолм — 2 (бол., Капризов, Зуккарелло), 30:10 — 2:3. Маккиннон — 48 (Друэн), 46:32 — 2:4. Рантанен — 40 (п.в.), 58:32 — 2:5.

Вратари: Густавссон (23:50 — 23:53, 56:10 — 58:32) — Аннунен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 46 (11+18+17) — 36 (18+8+10).

Наши: Капризов (24.45/4/-2), Хуснутдинов (11.33/2/-1) — -.

5 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18803 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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