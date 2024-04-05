«Нэшвилл» победил «Сент-Луис». Бучневич набрал одно очко

«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Предаторз» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий гостей Павел Бучневич сделал одну голевую передачу. Теперь у него 59 (26+33) очков в этом сезоне.

«Нэшвилл» набрал 92 очка и занимает 7-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 9-й строчке — 84 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Голы: Йоси — 20 (О`Райлли, Форсберг), 0:31 — 1:0. Саад — 26 (Томас), 7:27 — 1:1. Форсберг — 42 (бол., Нюквист, О`Райлли), 21:13 — 2:1. Бовилье — 5 (бол., Нюквист, Евангелиста), 39:29 — 3:1. Маккэррон — 12 (Шервуд), 44:09 — 4:1. Нейберс — 27 (Фолк, Крюг), 46:21 — 4:2. Кайру — 26 (бол., Фолк, Бучневич), 57:45 — 4:3. Форсберг — 43 (п.в., Нюквист, Макдона), 58:16 — 5:3. Янковски — 7 (мен., п.в.), 59:23 — 6:3.

Вратари: Сарос — Биннингтон (55:33 — 57:45, 57:53 — 58:16, 58:51 — 59:23).

Штраф: 16 — 10.

Броски: 31 (10+10+11) — 47 (20+14+13).

Наши: — - Бучневич (21.38/4/-3), Торопченко (13.25/2/-1).

5 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17420 зрителей.