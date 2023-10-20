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Сегодня, 00:30

«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча НХЛ «Миннесота» — «Лос-Анджелес» начнется в 03.00 20 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Миннесоты».
Кирилл Капризов (слева) с партнерами по «Миннесоте».
Фото USA Today Sports
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20 октября, в пятницу, «Миннесота» на территории своей домашней арены «Эксель-Энерджи-центр» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». Игра в городе Сент-Пол (США) начнется в 03.00 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий противостояния будет доступна в матч-центре «СЭ».

В социальной сети «ВКонтакте» пройдет бесплатная видеотрансляция матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес».

«Миннесота» с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Кингз» с тремя баллами располагаются на третьей строчке в Тихоокеанском дивизионе.

Узнать информацию о трансляциях 20 октября с видео матчей НХЛ можно по ссылке «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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