«Миннесота» продлила контракт с нападающим Болди на 7 лет и 49 миллионов долларов

«Миннесота» подписала новый долгосрочный контракт с нападающим Мэттом Болди, сообщает сайт клуба.

21-летний форвард заключил новый контракт на 7 лет, который будет действовать до конца сезона-2029/30. Общая сумма соглашения составила 49 миллионов долларов, средняя зарплата — 7 миллионов в год.

Контракт вступит в силу со следующего сезона. Сейчас у американского форварда действует соглашение новичка.

«Миннесота» выбрала Болди на драфте 2019 года под общим 12-м номером в первом раунде.

Он дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, всего на счету нападающего на данный момент 68 (27+41) очков в 89 матчах.