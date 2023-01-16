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НХЛ

Сегодня, 18:13

«Миннесота» продлила контракт с нападающим Болди на 7 лет и 49 миллионов долларов

Иван Шитик
Корреспондент
Мэтт Болди.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» подписала новый долгосрочный контракт с нападающим Мэттом Болди, сообщает сайт клуба.

21-летний форвард заключил новый контракт на 7 лет, который будет действовать до конца сезона-2029/30. Общая сумма соглашения составила 49 миллионов долларов, средняя зарплата — 7 миллионов в год.

Контракт вступит в силу со следующего сезона. Сейчас у американского форварда действует соглашение новичка.

«Миннесота» выбрала Болди на драфте 2019 года под общим 12-м номером в первом раунде.

Он дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, всего на счету нападающего на данный момент 68 (27+41) очков в 89 матчах.

ХК Миннесота Уайлд
1
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