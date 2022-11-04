«Сиэтл» на выезде переиграл «Миннесоту»

Сегодня, 05:42
«Сиэтл» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Кракен» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сыграл 23 минуты 43 секунды и отметился двумя бросками и тремя силовыми приемами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Сиэтл» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Гики — 4 (Спронг, Донато), 25:02 — 0:1. Олексяк — 3 (Гурд, Шульц), 31:34 — 0:2. Веннберг — 2 (бол., Спронг, Бьоркстранд), 34:47 — 0:3. Веннберг — 3 (Борген, Бураковски), 50:35 — 0:4.
Вратари: Флери — Джонс.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (4+12+6) — 23 (6+8+9).
Наши: Капризов (23.43/3/0) — -.
4 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17221 зритель.