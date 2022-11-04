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НХЛ

Сегодня, 05:42

«Сиэтл» на выезде переиграл «Миннесоту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сиэтл» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Кракен» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сыграл 23 минуты 43 секунды и отметился двумя бросками и тремя силовыми приемами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сиэтл» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Гики — 4 (Спронг, Донато), 25:02 — 0:1. Олексяк — 3 (Гурд, Шульц), 31:34 — 0:2. Веннберг — 2 (бол., Спронг, Бьоркстранд), 34:47 — 0:3. Веннберг — 3 (Борген, Бураковски), 50:35 — 0:4.

Вратари: Флери — Джонс.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (4+12+6) — 23 (6+8+9).

Наши: Капризов (23.43/3/0) — -.

4 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17221 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сиэтл Кракен
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