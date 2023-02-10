«Миннесота» потерпела поражение от «Вегаса». Капризов забросил одну шайбу

Капризов забросил одну шайбу в проигранном матче «Миннесоты» с «Вегасом»

«Миннесота» на своем льду проиграла «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Уайлд» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий Кирилл Капризов стал автором единственного гола в составе хозяев. Для 25-летнего россиянина этот гол стал 29-м в текущем сезоне.

«Вегас» поднялся на 2-е место в Западной конференции — 66 очков. «Миннесота» идет на 8-й строчке — 58 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вегас» — 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

Голы: Руа — 10 (Колесар, Хауден), 7:07 — 0:1. Пьетранджело — 7, 22:41 — 0:2. Капризов — 29 (бол., Эрикссон Эк, Болди), 24:37 — 1:2. Коттер — 9 (Айкел, Маршессо), 30:47 — 1:3. Смит — 19 (буллит), 32:53 — 1:4. Айкел — 16 (Маршессо, Уайтклауд), 33:13 — 1:5.

Вратари: Флери (Густавссон, 40:00) — Томпсон (Хилл, 41:19).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (7+15+6) — 31 (9+14+8).

Наши: Капризов (17.31/3/-1) — -.

10 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18797 зрителей.