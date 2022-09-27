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НХЛ

27 сентября, 04:32

«Нью-Джерси» победил «Монреаль», Охотюк провел на льду 13 минут

Иван Торопцев
Корреспондент

«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в предсезонном матче НХЛ — 2:1.

У «Дэвилз» отличились Томаш Татар и Грэм Кларк, единственную шайбу «Кэнакс» забросил Коул Кофилд.

Российский защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк провел на льду 13 минут и 6 секунд и не отличился результативными действиями при показателе полезности «0».

В следующем матче в рамках предсезонной подготовки «Нью-Джерси» встретится с «Айлендерс» 28 сентября. «Монреалю» предстоит игра против «Торонто», запланированная на 29 сентября.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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