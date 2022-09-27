«Рейнджерс» победили «Айлендерс», Шестеркин отыграл на ноль, Варламов пропустил 4 шайбы

«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ — 4:1.

В составе «рейнджеров» отличились Джимми Веси, Крис Крайдер, Ки-Андре Миллер и Зак Джонс, единственную шайбу «островитян» забросил Робин Сало.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отыграл на ноль и отразил все 14 бросков по своим воротам. Шестеркина заменили на Дилана Гаранда в середине второго периода. Россиянин Семен Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», пропустил 4 шайбы и отразил 16 из 20 бросков. Якуб Скарек заменил Варламова в середине второго периода.

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов провел на льду 15 минут и 5 секунд и не отличился результативными действиями при показателе полезности «0». Форвард «рейнджеров» Артемий Панарин пропустил встречу.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов получил 20 минут и 22 секунды игрового времени и завершил игру с показателем полезности «-2».

В следующем матче в рамках предсезонной подготовки «Рейнджерс» сыграют против «Бостона» 28 сентября. «Айлендерс» в этот же день встретятся с «Нью-Джерси».