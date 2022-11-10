«Монреаль» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ

10 ноября, 06:14
«Монреаль» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Ванкувер» — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Голы: Сузуки — 9 (бол., Друэн, Кофилд), 0:55 — 1:0. Джекай — 2 (Монахэн), 8:47 — 2:0. Дак — 3, 12:23 — 3:0. Хоффман — 4 (Ковачевич, Дворак), 33:01 — 4:0. Шенн — 1 (Бесер), 44:45 — 4:1. Хегландер — 1 (Петтерссон, Хьюз), 48:57 — 4:2. Дак — 4 (Сузуки), 55:02 — 5:2.
Вратари: Монтембо — Демко.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 29 (12+12+5) — 33 (7+11+15).
Наши: Дадонов (14.29/2/0) — Кузьменко (14.20/2/+1), Михеев (15.11/3/0), Подколзин (15.22/1/-1).
10 ноября. Монреаль. Centre Bell.