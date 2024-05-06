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Сегодня, 00:43

Норрис выиграл «Гран-при Майами» и впервые в карьере пришел первым к финишу

Сергей Разин
корреспондент
Ландо Норрис.
Фото Reuters
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал победителем «Гран-при Майами».

24-летний британец впервые в карьере финишировал первым. Второе место занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+7,612 секунды), замкнул тройку лучших Шарль Леклер (+9,920) из «Феррари».

Ферстаппен во второй раз в сезоне не финишировал первым. Лучший результат Норриса в карьере до этой гонки — пять вторых позиций.

Формула-1. «Гран-при Майами»

1. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 7,612

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 9,920

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 11,407

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 14,650

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 16,585

7. Юки Цунода (Япония, RB) — 26,185

8. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 34,789

9. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 37,107

10. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 39,746

11. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 40,789

12. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 44,958

13. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 49,756

14. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 49,979

15. Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB) — 50,956

16. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 52,356

17. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 55,173

18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 64,683

19. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 76,091

Не финишировали: Логан Сарджент (США, Williams)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 136. 2. Серхио Перес — 101. 3. Шарль Леклер — 98. 4. Карлос Сайнс — 85. 5. Ландо Норрис — 83. 6. Оскар Пиастри — 41. 7. Джордж Расселл — 37. 8. Фернандо Алонсо — 33. 9. Льюис Хэмилтон — 27. 10. Юки Цунода — 14. 11. Ленс Стролл — 9. 12. Нико Хюлькенберг — 6. 13. Оливер Берман — 6. 14. Даниэл Риккьярдо — 5. 15. Кевин Магнуссен — 1. 16. Эстебан Окон — 1. 17. Пьер Гасли — 0. 18. Валттери Боттас — 0. 19. Александр Албон — 0. 20. Гуаньюй Чжоу — 0. 21. Логан Сарджент — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 237. 2. Ferrari — 189. 3. McLaren — 124. 4. Mercedes — 64. 5. Aston Martin — 42. 6. RB — 19. 7. Haas — 7. 8. Alpine — 1. 9. Williams — 0. 10. Alfa Romeo — 0

Макларен
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
2
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