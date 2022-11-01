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Сегодня, 21:23

Нападающий «Нью-Джерси» Палат перенес операцию на паховых мышцах

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Нью-Джерси» Онждржей Палат перенес операцию на паховых мышцах, сообщает пресс-служба клуба.

Точные сроки восстановления игрока станут известны после дополнительных обследований.

В нынешнем сезоне форвард провел 6 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 3 гола.

Напомним, что летом двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» подписал контракт с «Дэвилз» на правах свободного агента. Он заключил соглашение со средней зарплатой в 6 миллионов долларов до конца сезона-2026/27.

Ондржей Палат
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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