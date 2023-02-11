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Сегодня, 10:44

Малкин — о 1200 очках в НХЛ: «Не хочу говорить, что это просто цифра. Это большое достижение»

Малкин отреагировал на то, что набрал 1200 очков в НХЛ
Руслан Минаев
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отреагировал на то, что набрал 1200 очков в НХЛ.

Форварда отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, 36-летний игрок набрал 1200 (463+737) очков в 1032 играх в лиге.

«Сложно сказать, но я не хочу говорить, что это просто цифра. Это большое достижение. Играть каждый год, стараясь показать свой максимум.. Я хочу продолжать, надеюсь, что останусь здесь еще на три года. Не хотелось бы говорить только об очках — в предыдущих двух матчах мы играли лучше. Мы получали больше удовольствия от игры, мы были более уверены. Я уже забыл про очки и готов к завтрашнему матчу», — сказал россиянин после игры.

Малкин — второй россиянин с таким показателем в НХЛ после Александра Овечкина. Помимо этого, форвард «Питтсбурга» — 4-й среди действующих игроков лиги, достигший 1200 очков.

В этом сезоне на счету Малкина 54 (19+35) очка в 51 матче. 12 февраля «Питтсбург» сыграет на выезде против «Лос-Анджелеса».

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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