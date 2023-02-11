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НХЛ

Сегодня, 09:01

Малкин — 2-й среди россиян и 4-й действующий игрок с 1200 очками в НХЛ

Руслан Минаев
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, 36-летний игрок набрал 1200 (463+737) очков в 1032 играх в лиге.

Малкин — второй россиянин с таким показателем в НХЛ после Александра Овечкина.

Помимо этого, форвард «Питтсбурга» — 4-й среди действующих игроков лиги, достигший 1200 очков. Ранее рубеж преодолели Сидни Кросби («Питтсбург», 1471 очко в 1159 играх), Александр Овечкин («Вашингтон», 1464 очка в 1326 играх) и Патрик Кейн («Чикаго», 1215 очков в 1154 матчах).

В этом сезоне на счету Малкина 54 (19+35) очка в 51 матче за «Пингвинз».

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Патрик Кейн
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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