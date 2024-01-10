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НХЛ

Сегодня, 06:54

«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и прервал серию поражений

Евгений Козинов
Корреспондент
10 января. «Нэшвилл» — «Анахайм» — 3:5.
Фото USA Today Sports
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«Анахайм» на выезде выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Дакс» прервали свою неудачную серию из пяти поражений.

Российский нападающий «Предаторз» Денис Гурьянов отметился одной голевой передачей.

«Анахайм» набрал 29 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 7-й строчке — 45 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)

Голы: Строум — 4 (Киллорн), 11:12 — 0:1. Ватрано — 19 (Лакомб, Киллорн), 14:11 — 0:2. Мактавиш — 12 (бол., Терри, Минтюков), 17:37 — 0:3. Терри — 10 (Хенрик, Вааканайнен), 23:05 — 0:4. Гудас — 6 (Лакомб), 43:16 — 0:5. Каррье — 2 (мен., Нюквист), 49:45 — 1:5. Томасино — 5 (Маккэррон, Йоси), 57:02 — 2:5. Гурьянов — 1 (Маккэррон, Пярссинен), 59:16 — 3:5.

Вратари: Сарос — Достал.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 42 (11+14+17) — 33 (14+7+12).

Наши: Гурьянов (12.38/2/+2) — Любушкин (17.02/0/0), Минтюков (12.53/0/-2).

10 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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