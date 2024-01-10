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НХЛ

Сегодня, 07:12

Гол Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
10 января. Чикаго — Эдмонтон — 1:2.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» переиграл «Чикаго» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Для «Ойлерз» эта победа стала восьмой подряд.

Победную шайбу забросил Коннор Макдэвид. Также в составе победителей голом отметился Леон Драйзайтль. У «Блэкхокс» заброшенная шайба на счету Джейсона Дикинсона.

«Эдмонтон» набрал 43 очка и занимает 8-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 26 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Эдмонтон» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Дикинсон — 14, 5:52 — 1:0. Драйзайтль — 18 (Маклеод, Нерс), 8:05 — 1:1. Макдэвид — 15 (Экхольм, Фогеле), 21:32 — 1:2.

Вратари: Мразек — Скиннер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (5+9+12) — 15 (8+4+3).

Наши: Зайцев (17.33/2/0) — -.

10 января. Чикаго. United Center. 19756 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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