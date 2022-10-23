Результативные передачи Проворова и Замулы помогли «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:1.

В составе «Флайерз» отличились Кевин Хейс, Зак Макивен и Джоэль Фараби, защитники Иван Проворов и Егор Замула сделали по результативной передаче. У «Предаторз» единственную шайбу забросил Мэтт Дюшен, у форварда Якова Тренина «-1».

После этого матча «Филадельфия» с 8 очками занимает пятое место в Восточной конфренеции, «Нэшвилл» с 5 очками — на 8-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Филадельфия» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Хэйс — 1 (Фараби), 3:13 — 0:1. Макьюэн — 1 (Замула, Фараби), 18:36 — 0:2. Фараби — 1 (Хэйс, Проворов), 47:44 — 0:3. Дюшен — 2 (бол., Форсберг, Гранлунд), 57:42 — 1:3.

Вратари: Сарос (56:13 — 57:42, 58:01) — Харт.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 32 (12+15+5) — 25 (6+11+8).

Наши: Тренин (15.15/1/-1) — Замула (16.50/1/+1), Проворов (22.53/3/+2).

23 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.