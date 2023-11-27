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Сегодня, 06:42

Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» победить «Виннипег»

Руслан Минаев
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«Нэшвилл» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Предаторз» шайбы забросили Яков Тренин, Роман Йоси и Густав Нюквист. У «Джетс» голы забивали Джош Моррисси и Коул Перфетти.

«Нэшвилл» одержал 4-ю победу подряд. Команда набрала 20 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Виннипег» прервал серию из пяти побед и с 26 очками опустился на 6-е место «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Тренин — 4 (Йоси), 19:40 — 1:0. Йоси — 4 (Шервуд, Макдона), 21:26 — 2:0. Нюквист — 3 (бол., Форсберг, Йоси), 26:22 — 3:0. Моррисси — 4 (Лаури), 50:28 — 3:1. Перфетти — 7 (бол., Шайфли, Коннор), 51:10 — 3:2.

Вратари: Сарос — Броссуа (58:14 — 59:11, 59:26).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (13+4+10) — 35 (14+9+12).

Наши: Тренин (19.18/3/+1) — Наместников (15.35/3/-1).

27 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Источник: НХЛ
Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нэшвилл Предаторз
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