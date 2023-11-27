Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» победить «Виннипег»

Сегодня, 06:42
«Нэшвилл» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У «Предаторз» шайбы забросили Яков Тренин, Роман Йоси и Густав Нюквист. У «Джетс» голы забивали Джош Моррисси и Коул Перфетти.
«Нэшвилл» одержал 4-ю победу подряд. Команда набрала 20 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Виннипег» прервал серию из пяти побед и с 26 очками опустился на 6-е место «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Виннипег» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Голы: Тренин — 4 (Йоси), 19:40 — 1:0. Йоси — 4 (Шервуд, Макдона), 21:26 — 2:0. Нюквист — 3 (бол., Форсберг, Йоси), 26:22 — 3:0. Моррисси — 4 (Лаури), 50:28 — 3:1. Перфетти — 7 (бол., Шайфли, Коннор), 51:10 — 3:2.
Вратари: Сарос — Броссуа (58:14 — 59:11, 59:26).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (13+4+10) — 35 (14+9+12).
Наши: Тренин (19.18/3/+1) — Наместников (15.35/3/-1).
27 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.