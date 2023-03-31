НХЛ: «Баффало» — «Рейнджерс», «Ванкувер» — «Калгари» и другие матчи 1 апреля

Регулярный чемпионат НХЛ.

1 апреля, суббота

2.00 «Баффало» — «Рейнджерс»

3.00 «Виннипег» — «Детройт»

5.00 «Ванкувер» — «Калгари»

5.30 «Аризона» — «Даллас»

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Справятся ли Тарасенко и Панарин с «Баффало»? Букмекерская компания PARI считает, что у «Рейнджерс» есть все шансы справиться с соперником в основное время. На победу гостей по итогам трех периодов можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Успех «Сейбрз» доступен за 2.85 (35%), ничья — за 4.50 (18%).