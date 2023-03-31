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Справятся ли Тарасенко и Панарин с «Баффало»? Букмекерская компания PARI считает, что у «Рейнджерс» есть все шансы справиться с соперником в основное время. На победу гостей по итогам трех периодов можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Успех «Сейбрз» доступен за 2.85 (35%), ничья — за 4.50 (18%).