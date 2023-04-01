Сегодня, 16:00
20.00 (мск) «Нэшвилл» — «Сент-Луис»
2.00 «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
2.00 «Филадельфия» — «Баффало»
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Сможет ли «Миннесота» в отсутствие Кирилла Капризова выиграть четвертый матч кряду? На этот раз соперником «Уайлд» станет «Вегас», и букмекерская компания ФОНБЕТ считает шансы команд на успех примерно равными. Взять выигрыш «Миннесоты» можно за 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (19%), а триумф «Голден Найтс» — за 2.40 (41%).