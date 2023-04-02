Карлссон повторил лучший результат 21 века по ассистам защитников за регулярный сезон НХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон оформил четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:2).

После этого матча на его счету 73 голевых паса в текущем сезоне, что является повторением лучшего результата в 21 веке среди защитников за регулярный сезон НХЛ.

В сезоне-2021/22 защитник «Нэшвилла» Роман Йози также оформил 73 результативные передачи.

Рекордсменом по этому показателю является Фил Хаузли, который оформил 79 ассистов в сезоне-1992/93 за «Виннипег».