Карлссон повторил лучший результат 21 века по ассистам защитников за регулярный сезон НХЛ

Сегодня, 08:34
Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон оформил четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:2).
После этого матча на его счету 73 голевых паса в текущем сезоне, что является повторением лучшего результата в 21 веке среди защитников за регулярный сезон НХЛ.
В сезоне-2021/22 защитник «Нэшвилла» Роман Йози также оформил 73 результативные передачи.
Рекордсменом по этому показателю является Фил Хаузли, который оформил 79 ассистов в сезоне-1992/93 за «Виннипег».