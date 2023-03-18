Сегодня, 16:00
20.00 (мск) «Детройт» — «Колорадо»
21.00 «Миннесота» — «Бостон»
21.00 «Нэшвилл» — «Виннипег»
23.00 «Сиэтл» — «Эдмонтон»
0.00 «Филадельфия» — «Каролина»
0.00 «Флорида» — «Нью-Джерси»
2.00 «Оттава» — «Торонто»
2.00 «Тампа-Бэй» — «Монреаль»
3.00 «Рейнджерс» — «Питтсбург»
5.00 «Калгари» — «Даллас»
5.00 «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»
5.30 «Аризона» — «Чикаго»
5.30 «Сан-Хосе» — «Айлендерс»
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