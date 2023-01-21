Сегодня, 16:00
20.30 (мск) «Баффало» — «Анахайм»
23.00 «Калгари» — «Тампа-Бэй»
2.00 «Флорида» — «Миннесота»
3.00 «Детройт» — «Филадельфия»
3.00 «Коламбус» — «Сан-Хосе»
3.00 «Монреаль» — «Торонто»
3.00 «Оттава» — «Виннипег»
3.30 «Айлендерс» — «Каролина»
4.00 «Даллас» — «Аризона»
4.00 «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»
4.00 «Сент-Луис» — «Чикаго»
6.00 «Ванкувер» — «Эдмонтон»
6.00 «Вегас» — «Вашингтон»
6.00 «Сиэтл» — «Колорадо»
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