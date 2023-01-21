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Сегодня, 16:00

НХЛ: «Калгари» — «Тампа-Бэй», «Вегас» — «Вашингтон» и другие матчи 21 и 22 января

Форвард «Тампы» Никита Кучеров (в центре).
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

21 января, суббота

20.30 (мск) «Баффало» — «Анахайм»

23.00 «Калгари» — «Тампа-Бэй»

22 января, воскресенье

2.00 «Флорида» — «Миннесота»

3.00 «Детройт» — «Филадельфия»

3.00 «Коламбус» — «Сан-Хосе»

3.00 «Монреаль» — «Торонто»

3.00 «Оттава» — «Виннипег»

3.30 «Айлендерс» — «Каролина»

4.00 «Даллас» — «Аризона»

4.00 «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»

4.00 «Сент-Луис» — «Чикаго»

6.00 «Ванкувер» — «Эдмонтон»

6.00 «Вегас» — «Вашингтон»

6.00 «Сиэтл» — «Колорадо»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Хоккей
НХЛ
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