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Сегодня, 08:45

«Колорадо» переиграл «Сиэтл» в серии буллитов

Виталий Косик
Корреспондент
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«Колорадо» обыграл «Сиэтл» по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

В основное время в составе гостей отличился нападающий Алекс Ньюхук.

За хозяев забросил форвард Райан Донато.

«Сиэтл» занимает 4-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 59 очков за 46 матчей.

«Колорадо» располагается на 8-й строчке с 53 баллами за 45 встреч.

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«Сиэтл» — «Колорадо» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ньюхук — 10 (Лехконен, Макдональд), 28:18 — 0:1. Донато — 11, 29:26 — 1:1.

Победный буллит: Маккиннон.

Вратари: Грубауэр — Францоуз.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (13+9+5+0) — 27 (11+9+6+1).

Наши: — - Ничушкин (22.37/6/0).

22 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
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