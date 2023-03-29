Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:00

НХЛ, 30 марта: «Вашингтон» — «Айлендерс», «Колорадо» — «Миннесота» и другие матчи

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Регулярный чемпионат НХЛ.

30 марта, четверг

2.30 (мск). «Вашингтон» — «Айлендерс»

2.30. «Торонто» — «Флорида»

5.00. «Колорадо» — «Миннесота»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Одержит ли «Вашингтон» вторую подряд победу над «Айлендерс»? Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у команд абсолютно равные шансы на успех в основное время — он оценен коэффициентом 2.45, это приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.15 (20%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
Хоккей
НХЛ
1
0
Читайте также
Медведев прекрасен после дождя. Россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Майами
«Я робот, у меня в голове четыре пластины». Эстонка выступила на чемпионате мира спустя полгода после комы
На севере Москвы найдено тело 24-летней девушки
Высадившего больного ребенка врача частной скорой задержали в Подмосковье
Дания подняла со дна обнаруженный рядом с «Северным потоком – 2» объект
Российский фильм «Накануне» получил две награды на французском кинофестивале
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Каролина» отправила вратаря Кочеткова в фарм-клуб