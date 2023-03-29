НХЛ, 30 марта: «Вашингтон» — «Айлендерс», «Колорадо» — «Миннесота» и другие матчи

Регулярный чемпионат НХЛ.

30 марта, четверг

2.30 (мск). «Вашингтон» — «Айлендерс»

2.30. «Торонто» — «Флорида»

5.00. «Колорадо» — «Миннесота»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Одержит ли «Вашингтон» вторую подряд победу над «Айлендерс»? Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у команд абсолютно равные шансы на успех в основное время — он оценен коэффициентом 2.45, это приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.15 (20%).