Сорокин повторил рекорд «Айлендерс» по количеству побед за март для вратарей

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин повторил рекорд клуба по количеству побед за март для вратарей.

«Айлендерс» обыграли «Вашингтон» со счетом 2:1 после серии буллитов. Сорокин отразил 25 бросков из 26 и одержал восьмую победу в марте.

Хоккеист повторил рекорд клуба по этому показателю среди вратарей. Ранее подобное удавалось канадцу Гленну Решу (1980), шведу Томми Сало (1997), американцу Рику Дипьетро (2006) и россиянину Евгению Набокову (2013).

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Айлендерс» занимают четвертое место с 87 очками в 76 матчах, «Вашингтон» набрал 77 очков в 75 играх и располагается на шестой позиции.