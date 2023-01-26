Николишин поделился мнением о главном тренере «Вегаса» Кэссиди

Бывший нападающий «Вашингтона», эксперт Андрей Николишин в эфире «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Вегаса» Брюсе Кэссиди, который ранее возглавлял «Бостон».

— Я с ним пересекался, поэтому могу сказать, что он за человек. Считаю, что он достаточно завистливый и нечестный тренер. Карьерист. А в «Бостоне» мужички играют.

Команда сильно устала от его подхода. Он мне чем-то напоминает Рона Уилсона, который был шикарным тренером. Более подкованного тактически специалиста я не встречал. Но как человек он был чудак на букву м.

57-летний Кэссиди работал в структуре «Бостона» с 2008 года, пост главного тренера он занимал с 2017-го.

Под его руководством команда пять раз выходила в плей-офф, трижды уступив во втором раунде, а в финале-2019 проиграли «Сент-Луису» (3-4).

В июне 2022 года он был назначен на пост главного тренера «Вегаса».

«Вегас» занимает четвертую строчку в Западной Конференции, набрав 61 очко в 49 матчах.