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Сегодня, 18:19

Новиков заявил, что вклад Буре и Федорова в НХЛ неоценим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал включение Александра Овечкина, Евгения Малкина, Павла Буре, Александра Могильного, Павла Дацюка, Сергея Зубова, Никиты Кучерова, Сергея Федорова и Андрея Василевского в список 100 величайших игроков в истории НХЛ по версии издания The Athletic.

«Сегодня весь мир ищет коммуникации. Мы знаем, что представителей разных национальностей можно встретить везде. Весь мир ищет общие планы развития, и это же касается хоккея. Если раньше НХЛ была относительно закрытой лигой, и для того, чтобы попасть туда во времена Советского Союза, нужно было совершить определенный поступок, то сегодня все совершенно открыто. Если у тебя есть способности, ты можешь там играть, и это хорошо для молодежи, потому что у нее есть мотивация быть лучше соперника. В НХЛ попадают только лучшие, и они продвигают хоккей. Вклад Буре, Могильного и Федорова неоценим, потому что они открыли другие страницы хоккея. Канадцы серьезно относятся к бизнесу, поэтому они внедряют в свой хоккей все лучшее. Как мне рассказывали, там можно зайти в тренерскую, и тебе, нажав на кнопку, покажут, как играли Харламов, Мальцев и Якушев», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Он также заявил, что ставит российский хоккеистов на самую высокую ступень.

«Но и представители других хоккейных школ также вносят свой выдающийся вклад. Тот же Сальминг был великим шведским защитником. Я не читал полностью список от «The Athletic», но то, что хоккейный бизнес в НХЛ учитывает все — это хорошо. Есть, конечно, спорные моменты, но это для болельщиков. Самое главное, что аналитика и статистика ведутся», — добавил Новиков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-vklad-bure-mogil-nogo-i-fedorova-v-nhl-neotsenim-oni-otkry-li-drugie-stranitsy-hokkeya/
Александр Могильный
Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Евгений Малкин
Никита Кучеров
Павел Дацюк
Сергей Зубов
Сергей Федоров
Хоккей
НХЛ
Павел Буре
Юрий Новиков
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