Самсонов прокомментировал поражение «Торонто» от «Бостона»

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отреагировал на поражение в матче с «Бостоном» (2:5).

«Тяжелое поражение перед перерывом на Матч звезд. Это была равная игра, но после нашего гола мы пропустили шайбу в следующей смене. «Бостон» — лучшая команда в лиге по заброшенным шайбам, эти ребята умеют забивать голы», — цитирует Самсонова пресс-служба «Торонто».

Российский голкипер отразил 24 из 29 бросков по своим воротам. Также он сделал голевую передачу, которая стала для него второй в этом сезоне.