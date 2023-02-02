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Сегодня, 11:48

Самсонов прокомментировал поражение «Торонто» от «Бостона»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отреагировал на поражение в матче с «Бостоном» (2:5).

«Тяжелое поражение перед перерывом на Матч звезд. Это была равная игра, но после нашего гола мы пропустили шайбу в следующей смене. «Бостон» — лучшая команда в лиге по заброшенным шайбам, эти ребята умеют забивать голы», — цитирует Самсонова пресс-служба «Торонто».

Российский голкипер отразил 24 из 29 бросков по своим воротам. Также он сделал голевую передачу, которая стала для него второй в этом сезоне.

«Бостон» с 83 очками лидирует в Восточной конференции. «Торонто» идет на 3-й строчке — 70 очков.
Илья Самсонов
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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