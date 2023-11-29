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НХЛ

Сегодня, 05:34

«Нью-Джерси» в результативном матче победил «Айлендерс», отыгравшись с 2:4

Сергей Разин
корреспондент
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«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:4.

В составе «Дэвилз» по 3 (1+2) очка набрали Джек Хьюз и Кертис Лазарь, еще по голу забили Майкл Маклеод, Доусон Мерсер и Нико Хишер. У «островитян» 3 (1+2) очка у Мэттью Барзала, еще по шайбе забросили Бо Хорват, Кэл Клаттербак и Жан-Габриэль Пажо, Александр Романов отметился результативной передачей, вратарь Илья Сорокин отразид 29 бросков из 34.

После этого матча «Нью-Джерси» с 21 очком занимает 12-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 22 очками — на десятой строчке.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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