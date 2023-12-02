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НХЛ

Сегодня, 05:47

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Хосе» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Шаркс» прервали трехматчевую победную серию «Дэвилз».

Финский нападающий Микаэль Гранлунд забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Сан-Хосе» набрал 14 очков, но остался на последнем месте в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 23 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)

Голы: Макдональд — 2 (Ферраро, Эмберсон), 2:10 — 0:1. Мерсер — 6 (бол., Немец, Хольц), 13:21 — 1:1. Макдональд — 3 (Беннинг, Бэйли), 22:51 — 1:2. Дюклер — 4 (Гранлунд), 29:47 — 1:3. Д. Хьюз — 9, 42:56 — 2:3. Дюклер — 5 (Гранлунд), 45:07 — 2:4. Палат — 3 (Братт, Немец), 52:58 — 3:4. Гранлунд — 2, 53:38 — 3:5. Эклунд — 5 (п.в., Карпентер, Гертл), 59:42 — 3:6.

Вратари: Шмид (56:03 — 59:42) — Кяхкенен.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 47 (15+9+23) — 18 (8+3+7).

Наши: — - Охотюк (18.51/2/0).

2 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16528 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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