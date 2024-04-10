Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:41

«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
10 апреля. Нью-Джерси — Торонто — 2:5.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Торонто» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Мэйпл Лифс» одержали третью победу подряд.

Нападающий гостей Тайлер Бертуцци забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Форвард Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка. Теперь у него 104 (66+38) очка в этом сезоне.

«Торонто» набрал 101 очко и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» занимает 13-е место — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Робертсон — 13, 8:56 — 0:1. Хишир — 26 (Мерсер, Смит), 14:25 — 1:1. Мерсер — 20 (бол., Хишир), 25:17 — 2:1. Бертуцци — 20 (Доми, Маккейб), 35:00 — 2:2. Джиордано — 3 (Мэттьюс, Бертуцци), 35:09 — 2:3. Мэттьюс — 66 (Доми), 47:33 — 2:4. Бертуцци — 21 (п.в., Маккейб, Марнер), 58:47 — 2:5.

Вратари: Аллен (56:40 — 58:47) — Уолл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (4+8+8) — 37 (7+15+15).

10 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Обсудить
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»

«Флорида» без Бобровского обыграла «Оттаву»