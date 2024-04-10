«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» и продлил победную серию

«Торонто» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Мэйпл Лифс» одержали третью победу подряд.

Нападающий гостей Тайлер Бертуцци забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Форвард Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка. Теперь у него 104 (66+38) очка в этом сезоне.

«Торонто» набрал 101 очко и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» занимает 13-е место — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Робертсон — 13, 8:56 — 0:1. Хишир — 26 (Мерсер, Смит), 14:25 — 1:1. Мерсер — 20 (бол., Хишир), 25:17 — 2:1. Бертуцци — 20 (Доми, Маккейб), 35:00 — 2:2. Джиордано — 3 (Мэттьюс, Бертуцци), 35:09 — 2:3. Мэттьюс — 66 (Доми), 47:33 — 2:4. Бертуцци — 21 (п.в., Маккейб, Марнер), 58:47 — 2:5.

Вратари: Аллен (56:40 — 58:47) — Уолл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (4+8+8) — 37 (7+15+15).

10 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.