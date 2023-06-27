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Сегодня, 14:54

Охотюк хотел бы выиграть Кубок Стэнли и Кубок Гагарина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк рассказал о своих целях на карьеру.

«Моя цель — восстановиться на сто процентов. Надо находиться в хорошей форме, чтобы выйти на лед и чувствовать себя раскрепощенно и легко. А дальше — видно будет. Когда ты знаешь, что полностью готов, будет и больше уверенности. Основная задача будет закрепиться в НХЛ. Я уже доказал сам себе, что могу играть в НХЛ. Ничего сложного нет: надо показывать свою игру и быть собой, а не придумывать что-то и мудрить. Раньше это была мечта, а сейчас — цель, к которой я иду. Понимаю, что от меня хотят увидеть. Хоккейная мечта? Хотел бы выиграть все трофеи — Кубок Стэнли и Кубок Гагарина, когда уже вернусь в КХЛ. Дай бог, получится сыграть за сборную и выиграть чемпионат мира и Олимпиаду», — приводит слова Охотюка «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-san-hose-ohotyuk-hotel-by-vy-igrat-vse-trofei-kubok-ste-nli-i-kubok-gagarina/
Никита Охотюк
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
Кубок Гагарина
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