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НХЛ

Сегодня, 15:02

IIHF не упомянула россиянина Мичкова в материале о предстоящем драфте НХЛ

Виктория Кравченко
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Международная федерация хоккея (IIHF) не упомянула российского нападающего Матвея Мичкова в документе, посвященном предстоящему драфту НХЛ.

Сообщалось, что Мичков будет выбран в числе первых пяти игроков. Фаворитом драфта называется канадец Коннор Бедард.

В материале упоминается Бедард, канадец Адам Фантилли и швед Лео Карлссон, которые, по мнению экспертов, могут составить первую тройку драфта.

Кроме того, в документе упомянуты словаки Далибор Дворский и Самуэль Хонцеке, австриец Давиде Рейнбахере, шведы Аксел Сандин-Пеликке и Томе Вилландере, чехи Эдуарде Шале и Михаэле Грабале и многие другие. По прогнозам, все они будут выбраны в первом раунде драфта.

В минувшем сезоне Мичков выступал за СКА и в «Сочи» на правах аренды.

Драфт НХЛ-2023 состоится с 28 по 29 июня. Ранее сообщалось, что российский хоккеист уже прилетел в Нью-Йорк в преддверии мероприятия.

НХЛ
Матвей Мичков
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